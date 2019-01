Asia Argento chiude la sua pagina Twitter per le “Troppe cattiverie, non vivo più serenamente…”. L’attrice e regista lo ha annunciato con un post sulla sua Fan Page poche ore fa. Ecco le sue parole: “Vi ringrazio per l’affetto dimostrato, ma le cattiverie sul mio conto continuano ad essere tante e troppe, a tal punto da non farmi più vivere serenamente, da qui la decisione di chiudere il mio profilo Twitter”. Il #metoo scatenatosi dopo le accuse di stupro a Harvey Weinstein, poi a sua volta accusata di molestie sessuali da parte del giovane attore e musicista Jimmy Bennett, il suicidio del fidanzato Anthony Bourdain, che si è tolto la vita in Francia ed infine il chiacchieratissimo flirt-lampo con Fabrizio Corona: da un anno e più non si fa che parlare di lei, Asia Argento, trasgressiva e provocatrice. Tante le critiche piovutele addosso, forse troppe ed ormai insostenibili.

Così, attraverso una comunicazione ufficiale pubblicata sulla Fan Page social, Asia Argento ha reso pubblica la sua decisione: chiudere il suo profilo Twitter. Restano attivi invece sia la pagina Facebook sia quella Instagram. E proprio su quest’ultima l’attrice e regista scrive: #fuck2018 #worstyearever #SerenityNow>”. Il 2018? Un anno da dimenticare. “Ero stanca delle critiche degli haters” e ancora: “Voglio iniziare l’anno nuovo con il piede giusto e la mente libera”, aggiunge.