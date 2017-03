Ashley Graham peso, altezza e misure: perché gli uomini escono con le magre ma desiderano le curvy

Ashley Graham, classe 1987, si fa strada come modella curvy ma oggi è considerata un vero proprio sex symbol. Un viso bellissimo, dai tratti esotici e mediterrani nonostante le sue origini statunitensi, sue sono state le copertine più prestigiose del mondo fra cui: Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour, Sports Illustraded, soltanto per citarne alcune.

I trend di Google di questi giorni segnalano un suo backstage bollente fra i più cliccati in assoluto. Un dato interessante per una donna alta 1, 75 cm e che a inizio carriera dichiarava circa 80 kg di peso. Misure giunoniche che non hanno sedotto soltanto il comparto della “moda curvy” ma, evidentemente, anche i maschi di tutto il pianeta che fra l’arsenale di modelle a disposizione di cui andare a sbirciare i backstage non hanno avuto dubbi, ricercando proprio lei.

Un segnale che indica chiaramente un dato inequivocabile: per essere socialmente invidiati la donna perfetta che un uomo deve mettersi al fianco ha la fisicità eterea di un giunco, ma quando si tratta di scegliere privatamente cosa appaga la vista, gli uomini cercano lei: volume di ricerche alla mano…