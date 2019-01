E’ in un video postato su Instagram che la modella plus-size Ashley Graham ha mostrato le sue pericolose curve avvolte in un due pezzi, annunciando che avrebbe avuto qualche nuovo costume da bagno in arrivo ad arricchire la sua collezione di swimsuit. “Nuovo anno, nuovo bikini”, così la Graham ha sottotitolato il video. Inquadrando col suo telefono il costume da bagno da lei indossato, assicurandosi che si mostrasse per bene in tutti i suoi dettagli e nella sua vestibilità straordinaria.

Ashley Graham ambasciatrice del buon gusto

E’ Ashley Graham la modella body-positive per eccellenza, ed è tornata con una collezione by Swimsuits for All, il brand con cui la Graham ha iniziato a collaborare dal 2015 e che come sempre stravolge il gioco ed offusca i soliti noiosi canoni del fashion system. Ad esempio il primo spot di Swimsuits for All in cui Ashley è stata ingaggiata, la vede sdraiata a bordo piscina mentre si crogiola al sole in un bikini a rete, ed un ragazzo alle sue spalle, dopo averla vista, cade in acqua completamente vestito. Una campagna creata su una story-telling che l’ha resa iconica, oltre che la prima modella plus size ad apparire sulla copertina di un numero di Sports Illustrated Swimsuit. «Da lì si sono resi conto che dovevano fare una linea di costumi da bagno con me perché la linea che ho sponsorizzato ha avuto tanto successo» afferma trionfante Ashley.

Swimsuits for All dalla parte di tutte le donne

Nel tentativo di assecondare le curve – pur restando fedele a design divertenti e freschi – Swimsuits for All ha trovato il modo di creare look alla moda che tutte le donne possano sentirsi entusiaste di indossare. In linea con la self confidence della Graham, stagione dopo stagione, ogni costume della linea riflette le tendenze più calde ed in voga proposte in passerella, senza riserve e privazioni di alcuna sorta. Curvy è solo uno fra i tanti aggettivi che possiamo usare riferendoci ad un corpo, è solo una parola che di per sé non ha una connotazione positiva o negativa e sta a noi interpretarla, come tutte le parole. Ed è per questo che con Swimsuits for All si passa da un semplice costume intero in neoprene sfiancato ed incrociato su entrambi i lati, ad un bikini unico nel suo genere con oltre 500 cristalli Swarovski originali, per finire con un bikini allacciato al collo e con i (tanto temuti) laccetti sullo slip. Questa collezione è tutt’altro che noiosa e abbraccia un insieme di stili senza paura alcuna, anzi, rendendoli lusinghieri per tutte le donne curvy e fornendo loro un corollario di scelte che prima risultavano accessibili solo alle skinny.