Attaccata dai fan perché ‘ora’ di essere dimagrita, la modella curvy Ashley Graham ora li stupisce, lasciandoli senza parole. Il perché è ben rappresentato in questi scatti sexy: la burrosa modella ha posato per Vogue Paris davanti all’obiettivo di Lachlan Bailey. Negli scatti mostra tutto il suo fascino esplosivo indossando i panni di una contadina sensualissima, dalle curve vertiginose e un seno straripante strizzato da un bustino che lasciava davvero poco spazio all’immaginazione.

Al Vogue Fashion Festival di Parigi in programma tra qualche giorno spiegherà come sono cambiati i canoni di bellezza, e intanto ancora sopravvivono gli strascichi dell’attacco social di alcuni fan che l’hanno accusata di avere “tradito il movimento curvy” per avere perso qualche chilo. I follower accusano la modella plus-size di essere dimagrita troppo smentendo se stessa e le battaglie portate avanti in passato.

Ashley Graham è stata una delle protagoniste di ‘Force of Fashion’, evento organizzato giovedì 11 ottobre a New York da Vogue cui hanno partecipato celebrities quali Gigi Hadid, Kendall Jenner e Paloma Elsesser. In occasione dell’evento, la 30enne si è presentata come paladina del movimento #MeToo, ma è stata criticata dai fan perché sarebbe dimagrita troppo. Per l’occasione la prorompente modella ha indossato un abito in maglia a righe orizzontali rosa e verde firmato dallo stilista nepalese Prabal Gurung, che metteva in risalto le sue giunoniche curve. Vedendo le immagini su Instagram, alcuni fan l’hanno trovata un po’ più magra e comunque non “plus-size”. “Sei davvero in forma, ma temo che le modelle curvy non saranno mai più accettate socialmente se la donna che le ha rese celebri continua a perdere peso o ad usare Photoshop”. “Ormai il tuo unico scopo è dimagrire. Non mi rappresenti più”, ha aggiunto un’altra (ex?) ammiratrice di Ashley. A vederla sulle foto di Vogue Paris, tuttavia, la sua prorompente fisicità sembra rimasta intatta! I fan possono stare tranquilli.