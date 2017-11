Artigiano in Fiera 2017 Milano: date, come arrivare e info della nuova ed attesissima edizione

E’ tutto pronto per la nuova edizione dell’Artigiano in Fiera, la grande fiera meneghina che – come tradizione – porta negli spazi di Rho Fiera Milano i migliori oggetti d’artigianato del mondo. In particolare, questa 22esima edizione prevederà ben 10 padiglioni (uno in più dello scorso anno), occupati da oltre 3mila espositori provenienti da oltre 100 Paesi del mondo. Non mancheranno poi le novità: vediamo quindi tutto quello che c’è da sapere…

L’appuntamento con Artigiano in Fiera 2017 è dal 2 al 10 dicembre, presso gli spazi di Rho Fiera Milano; il polo fieristico si trasformerà quindi per otto giorni nella cittadella delle arti, dei mestieri ma anche del gusto offrendo ai visitatori – che potranno accedere gratuitamente tutti i giorni, dalle 10 alle 22.30 – la possibilità di ammirare e acquistare oggetti d’artigianato provenienti da ogni parte del mondo ma anche prelibatezze esotiche o di altre regioni italiane. Prima di scoprire le novità, ricordiamo che Artigiano in Fiera 2017 è raggiungibile comodamente sia con la metropolitana, scendendo alla fermata Rho Fiera della Linea M1 (la “rossa”), sia con il treno scendendo alla medesima fermata.

E le novità? Artigiano in Fiera 2017 – 22esima edizione dell’attesa kermesse pre-natalizia – si rinnova aggiungendo un nuovo padiglione ma anche portando a Milano l’Iran come Paese d’onore. Il tema di quest’anno sarà invece “Artigiani creatori di bellezza e di bontà. Originali per definizione”, affrontato tra i tradizionali stand ma anche nell’inedita area interamente dedicata alle tradizioni millenarie della Cina ma anche in quella degli artigiani dei villaggi di Dakar. L’Artimondo Restaurant, invece, vedrà per ben nove giorni esibirsi la nazionale italiana degli chef.

Photo Credit: Artigiano in Fiera/Facebook