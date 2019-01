La Royal Family ci presenta Arthur Robert Nathaniel Chatto, nipote della Regina Elisabetta. Il bel principino ha 19 anni ed è 25esimo in linea di successione al trono. Secondo alcuni tabloid britannici potrebbe diventare lo scapolo più ambito della famiglia reale dopo Harry, ormai tra le braccia di Meghan Markle. Ecco chi è il nipote della regina Elisabetta.

Chi è Arthur Chatto: lo scapolo più ambito d’Inghilterra

Arthur è una vera e propria star su Instagram, dove è seguito dalla bellezza di 115mila follower. Insomma, il più social della famiglia reale e sex symbol. Più dei principi William e Harry. Arthur Robert Nathaniel Chatto è il secondogenito di Lady Sarah Chatto, unica figlia di Antony Armstrong-Jones e della principessa Margaret, sorella della Regina d’Inghilterra (scomparsa nel 2002). Spulciando il suo profilo su Instagram si può constatare come il 19enne sia un appassionato di sport (soprattutto palestra, sub, alpinismo). Non possiamo non notare, inoltre, i tanti selfie a petto nudo. Il suo account Instagram è divenuto popolare nelle ultime ore e le foto bollenti sono state condivise in maniera virale nel mondo social. Il principino è già sulla bocca di mezzo mondo. È noto, infatti, che le vicende della famiglia reale sono tra le più seguite non solo in Inghilterra. Tuttavia pare che Arthur Robert Nathaniel Chatto sia felicemente fidanzato. Il ragazzo spesso posta su Instagram delle foto insieme ad una ragazza dalla chioma bionda. Sarà davvero così?

Arthur Chatto: il look delle “uscite” ufficiali:

Oltre alle foto senza maglietta, Arthur Chatto sfoggia dei look classici, che si addicono al ruolo che ricopre. Il nipotino della Regina Elisabetta ama indossare pantaloni tartan con bretelle, camicie bianche e papillon colorati. Ma i look preferiti da Arthur sono le tenute sportive, magliette firmate Nike, pantaloni di tuta e mutande in bella vista firmate Calvin Klein, in aggiunta ogni tanto la tenuta militare. Non possiamo che invidiare, la ragazza che sarà al suo fianco.