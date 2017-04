ArtFutura Roma 2017: “Creature Digitali” in mostra all’Ex Dogana

Si è aperta oggi e sarà visitabile sino all’1 settembre 2017 la mostra “ArtFutura. Creature Digitali”. Allestita nell’Ex Dogana di Roma, accompagnerà il pubblico in un vero e proprio viaggio nel mondo del futuro grazie ad installazioni, opere, proiezioni e sculture dinamiche in equilibrio tra arte e scienza.

“Quello che abbiamo creato grazie all’investimento di Mondomostre è un modello culturale temporaneo che funziona: tra 18 mesi andremo via perché la struttura è stata acquistata da una società olandese, ma questo spazio rappresenta una grande cellula staminale per la città, pur senza entrare in competizione con altre istituzioni culturali e con questa mostra abbiamo creato un punto di sintesi tra il mondo giovanile della Dogana, abituata a ospitare concerti, e le grandi esposizioni di Mondomostre” ha spiegato all’Ansa Clara Tosi Pamphili, Direttrice Artistica dell’Ex Dogana.

“ArtFutura. Creature Digitali” – allestita nei locali dell’Ex Dogana di Roma e aperta anche di notte – è organizzata da MondoMostre Skira e ha come obiettivo quello di far immergere i visitatori in un mondo quasi magico, futuristico ma soprattutto sul confine tra arte e scienza. Curata da Montxo Algora – già Direttore dell’omonimo festival – la mostra esporrà opere di alcuni tra i più celebri e amati artisti multimediali provenienti da tutto il mondo. Per info, www.artfuturaroma.it.

Photo credit: Diffusion, Kouhei Nakama