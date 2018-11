Ars Vivendi, bistrot con enoteca a Civitanova Marche

“La nostra storia è una storia semplice da raccontare : è la storia di un numero, il numero 2”. Due come Ars Vivendi, come Laura e Nico, come Vini e Cucina.

E’ la storia di marito e moglie, di Dievo Rivera e Frida Kahlo. Nel numero 2 è racchiusa la forza di questa simpaticissima coppia marchigiana; il numero 2 come anima di questo locale dal sapore vintage. Ars Vivendi nasce nel 2010 a Filottrano per poi trasferirsi a Civitanova Marche.

Ci spiegate il concetto di numero 2?

«Due perché, per un sano confronto, bisogna essere almeno in due. La regola, qui in Ars Vivendi, è divisione dei ruoli e contaminazione reciproca».

Quale è la filosofia di Ars Vivendi?

«La nostra filosofia è una propensione verso il “viver bene”, un’arte che va imparata e che necessita di dedizione, fatica, comprensione e pazienza.

Ars Vivendi è Cucina e buon Vino. Prodotti d’eccellenza che raccontano la nostra Italia; una carta dei vini “itinerante”, con i dovuti appunti presi a matita. Vogliamo proporre un viaggio perché degustare del buon cibo accompagnato da bottiglie interessanti è sempre una continua scoperta».