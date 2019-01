AroMa, un gastrobistrot di classe a Torino

A Torino, nel quartiere Borgo Pò, Borgh Pò in piemontese, riportato al suo splendore dopo un’interessante progetto di riqualificazione, sulla via Monferrato oggi pedonale, si affaccia AroMa, un grazioso gastro-bistro dall’atmosfera famigliare e calorosa. Una decina di tavolini in legno, una mise en place essenziale ma curata. Dettagli particolari in tessuto alle pareti che riprendono le tende a decoro degli spazi. AroMa è il ristorante dei Fratelli Lamarca di Torino.

Diego Lamarca in cucina e Denis Lamarca in sala, entrambi under 35. La proposta gastronomica di AroMa è confortevole, riconoscibile nei sapori. Piatti che abbracciano la tradizione con leggerezza e contemporaneità. Una giovane cucina che si contamina senza troppi eccessi e forzature.

Piatti gustosi e veramente interessanti come “Agnello alla liquirizia, crumble di mandorle salate e gelato alla cipolla”, “Spaghettone artigianale, gamberi, burrata e bottarga di muggine”, “Filetto di cervo, zucca, verza e senape” e “Petto d’anatra Mulard, barbabietola e foie gras”. I dessert sono classici ma rivisitati con creatività come il “Cannolo croccante al mascarpone, brownies e gelato al baileys” e la “Foresta nera”.

Il pane, la focacia ai cereali, i grissini al parmigiano o alle cipolle rosse sono tutti prodotti dalla cucina come la piccola pasticceria che accompagna il caffè: dal “Bignè farcito con crema di lamponi” ai “Tartufi al cioccolato bianco e cocco” e al “Torroncino al cicoccolato”.

La carta dei vini spazia sulle 100 etichette, protagonista ovviamente il Piemonte con i suoi vini. Ottima selezione di piccole cantine italiane. Una ricerca accurata e minuziosa di realtà d’eccellenza.

AroMa è un bistrot che piace a un’ampia fascia di clientela in una fascia prezzo interessante per la qualità e il servizio che il ristorante offre ai suoi ospiti: un indirizzo da segnare sicuramente in agenda.

Foto di NewsEventicomo Relazioni Pubbliche