Armani Hotel Milano SPA, le iniziative speciali per Autunno 2017

L’ambiente esclusivo dell’Armani/SPA riflette il lifestyle e la filosofia del design Armani offrendo splendidi spazi e servizi unici: da trattamenti individuali e personal fitness a una meravigliosa relaxation pool con vista sulla città, area relax, sauna e bagno di vapore. L’iniziativa dell’Armani Hotel Milano SPA è disponibile dal 26 settembre al 2 ottobre.

TRATTAMENTO MILANO FASHION WEEK

Una pelle perfetta per la Milano Woman’s Fashion Week. Dal 20 al 26 settembre, l’Armani/SPA mette a disposizione la consulenza Face & Care Design abbinata a un prezioso trattamento viso tailor-made, per una pelle radiosa e senza imperfezioni. Gli esperti terapisti dell’Armani/SPA sapranno consigliare al meglio e proporre il trattamento rigenerante più adatto, che avrà come risultato una pelle perfetta. L’iniziativa è disponibile nei giorni della Milano Fashion Week, dal 20 al 26 Settembre.

Durata: 140 minuti

Prezzo: € 235

AUTUMN BEAUTY DAY ALL’ARMANI/SPA

Nei mesi di settembre e ottobre l’Armani Hotel Milano offre la possibilità di indugiare presso l’Armani/SPA concedendosi un trattamento speciale in un’atmosfera sofisticata e rilassante; un rifugio perfetto per la stagione autunnale. La proposta include ingresso alla zona relax dell’Armani/SPA per la durata di un’ora, dove si potranno degustare tisane e frutta fresca e si potrà usufruire di relaxation pool, sauna, bagno di vapore, doccia e cascata di ghiaccio. A seguire, trattamento detossinante, ispirato alla stagione, con uno scrub all’essenza dell’uva e un massaggio all’olio di vinaccioli, per un totale di 80 minuti. L’iniziativa Autumn Beauty Day è disponibile da settembre a ottobre.

Durata: 140 minuti

Prezzo: € 135

GIFT VOUCHER FESTA DEI NONNI

In occasione della prossima Festa dei Nonni (2 ottobre), acquistando presso l’Armani/SPA un Gift Voucher per un trattamento di minimo 50 minuti a scelta, verrà riservato uno sconto del 20%.