Armani Dolci Natale 2017: una gioia da regalare e da regalarsi

E’ arrivato il momento di pensare ai dolci di Natale 2017. In particolare, quest’oggi vi proponiamo la collezione Armani Dolci creata per le festività natalizie di quest’anno che, come tradizione, è caratterizzata da un’accurata lavorazione secondo tradizione e dal packaging originale ed elegante.

Nella collezione Armani Dolci di Natale 2017, accanto al pandoro e alla veneziana anche il classico panettone. Quest’ultimo sarà disponibile anche nella versione con pere e cioccolato e nel piccolo formato da 100 grammi: novità di quest’anno è il panettone con zafferano, in vendita in edizione limitata esclusivamente presso il concept store di Milano e online.

Quest’anno, la collezione Armani Dolci si tinge di un acceso rosso ciliegia: la carta ha infatti brillanti riflessi metallici e interno dorato così da avvolgere le cappelliere per i prodotti da forno e le scatole di cioccolatini, praline, quadretti di cioccolato, dragées e marron glacé. A sigillare le confezioni il nastro rosso con logo oro in rilievo.