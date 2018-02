Arizona Muse per Blazè Milano: la top model americana lancia la sua prima capsule collection ecosostenibile

BLAZÉ MILANO ha annunciato una nuova partnership con la top model americana Arizona Muse per il lancio della sua prima capsule collection ecosostenibile. Già fan del marchio milanese, che offre blazer sartoriali pensati per donne eleganti ed indipendenti, Arizona Muse è una delle più attive paladine della sostenibilità a livello mondiale. Condividendo una visione fortemente radicata nella convinzione che ogni piccolo passo compiuto nella giusta direzione possa contribuire a innescare un vero processo di trasformazione nella filiera della moda – una delle industrie più inquinanti del pianeta – BLAZÉ MILANO e Arizona Muse hanno unito le loro forze per realizzare una capsule che include quattro capi esclusivi.

“Finalmente l’industria della moda, che ha un impatto ambientale così radicale, si è resa conto di quanto sia estremamente urgente iniziare a pensare in maniera sostenibile” – ha dichiarato Arizona Muse. “Quello che mi elettrizza è che ci sono tante opportunità per ridurre l’impatto ambientale e incrementare pratiche sostenibili. E la cosa di cui sono fortemente consapevole è che questo non implica in nessun modo che venga compromessa la qualità o la preziosità dei capi prodotti.”

In copertina: Arizona Muse per Blazè Milano – Ph. David Burton