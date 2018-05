Ariete Paolo Fox Maggio 2018: sei molto aggressivo, chiarimenti necessari

L’Ariete è il primo segno dello Zodiaco. E’ governato da Marte e Plutone. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità Cardinale. Il suo colore è il rosso; la pietra portafortuna è il corallo rosso e il giorno fortunato è il martedì. Il simbolo astrologico dell’Ariete rappresenta la testa e le corna delle stelle che costituiscono la costellazione dell’Ariete. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Ariete dal 21 Marzo al 19 Aprile.

C’è una grande disponibilità delle stelle nei confronti del lavoro, delle questioni di carattere pratico. Anche per quanto riguarda l’amore, la prima parte del mese sarà decisamente migliore rispetto alla seconda. Se la tua è una storia che ha conosciuto momenti difficili, devi stare attento a cercare di risolvere certi problemi appena possibile. Insomma, verso la fine del mese potresti anche dare una conferma in amore. Dal punto di vista lavorativo è difficile che non ci siano già state delle chiamate, delle risposte. in questo mese di maggio c’è una novità che può arrivare entro il 13, specie se hai fatto richieste. Un’informazione o un cambiamento in vista potrebbe aiutarti in tutta la seconda parte dell’anno.

Venere diventa più impulsiva e già dalla prossima settimana sarà facile parlare, magari anche aggredire. Finalmente tuttavia potrai fare chiarezza. La nuova posizione di Venere è drastica, chiede chiarimenti e prese di posizione molto nette in quei rapporti che hanno conosciuto momenti di difficoltà in passato. Questo tipo di aspetto planetario non è contro di te, ma al contrario può diventare stimolante per definire vecchi e nuovi rapporti, anche quelli più in crisi, in un certo senso sono facilitati perché sei più deciso a fare chiarezza. E’ possibile immaginare che ciò che avrai non è propriamente quello che ti aspettavi e volevi! Certe tue richieste potrebbero tardare ad essere realizzate. Non devi comunque preoccuparti perché questo oroscopo di Maggi promette stabilità. Con ogni probabilità non ti mancherà il lavoro oppure una riconferma, se è questo che stai aspettando. Cerca di concederti più ore di sonno , le tue giornate sono troppo frenetiche.