Ariete oroscopo Paolo Fox Settembre 2018: sblocchi al lavoro, allontanamenti di coppia

L’Ariete è il primo segno dello Zodiaco. E’ governato da Marte e Plutone. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità Cardinale. Il suo colore è il rosso; la pietra portafortuna è il corallo rosso e il giorno fortunato è il martedì. Il simbolo astrologico dell’Ariete rappresenta la testa e le corna delle stelle che costituiscono la costellazione dell’Ariete. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Ariete dal 21 Marzo al 19 Aprile.

Settembre è un mese che parte con qualche pensiero di troppo. Anche se in amore qualche speranza in più c’è, perché Venere non sarà più opposta. Ma pare che ci sia qualcosa da ribadire, da ristabilire nelle relazioni di luna data. Domenica 16 sarà la giornata migliore del mese per gli incontri, per fare una proposta. Nelle coppie più fragili potrebbe esserci un allontanamento, in quelle più forti solo qualche problema su cui discutere. Ma alla fine si può trovare una via d’uscita. Meglio non sollevare polveroni nell’ambito del lavoro. La fine del mese sarà tutta un’altra storia, ti sentirai decisamente meglio e anche in amore riceverai più conferme. Arriverà qualche novità, anche se part-time.

In amore queste stelle favoriscono anche le persone sole, ma bisogna superare qualche piccolo problema nato di recente. Dal 9 settembre Venere torna neutrale, a questo punto bisogna chiedersi che cosa è successo e soprattutto se qualcosa nella tua vita è cambiato. Al lavoro più commissioni, ordini, richieste. Certo, non si può gridare al miracolo – anche perché Saturno è sempre dissonante come Marte – però evidentemente qualcosa si sblocca. Se hai un’attività in proprio, puoi ricevere consensi e veder partire iniziative che possono portarti molto lontano. Non mettere da parte le tue idee per paura di sbagliare. Anche se dimostri all’apparenza molto coraggio, in realtà in cuor tuo le ansie aumentano! La forma fisica è buona ma in certe giornate sarai particolarmente stanco o magari poco ottimista.