Ariete oroscopo Paolo Fox Ottobre 2018: risveglio dell’eros, attenzione alle cotte-lampo

L’Ariete è il primo segno dello Zodiaco. E’ governato da Marte e Plutone. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità Cardinale. Il suo colore è il rosso; la pietra portafortuna è il corallo rosso e il giorno fortunato è il martedì. Il simbolo astrologico dell’Ariete rappresenta la testa e le corna delle stelle che costituiscono la costellazione dell’Ariete. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Ariete dal 21 Marzo al 19 Aprile.

Si preannuncia un mese particolarmente vitale questo di Ottobre, se non altro perché Venere è ancora neutrale ma Giove è sempre più vicino ad un aspetto positivo che porterà fortuna da Novembre. Ed ecco che nelle prossime settimane possono capitare più riscontri, più incontri fortunati! Soprattutto per quanto riguarda il lavoro, molto sarà rimesso in gioco. Per qualcuno sarà anche possibile vivere un amore nuovo. C’è un certo risveglio dell’eros ed anche le amicizie varranno di più. Ricorso che per le coppie forti è il periodo migliore per pensare ai figli o ad una nuova casa. Incontri emozionanti per i single anche se tutti i progetti che nascono ora non avranno esito immediato ma a partire dal 2019.

Si rischia di perdere tempo prezioso in amore per colpa di questioni di lavoro. Questi pianeti potrebbero anche darti la forza di chiudere ciò che ti pesa e dare ampi spazio a tutte le nuove idee. Un progetto da dividere in due potrebbe costituire nuova linfa vitale per il rapporto. Segnali di possibile ripresa del dialogo ci sono e vanno assolutamente rispettati. Attenzione alle cotte-lampo, ogni nuovo incontro andrà valutato con molta cura. Sul lavoro in questa settimana sarebbe meglio chiudere e determinare tutte le cose che sono rimaste in sospeso. Se cerchi un nuovo lavoro, questa settimana può darti la giusta intuizione. Sarai molto protetto dagli astri se ascolti l’istinto e il tuo cuore. Se viaggi avrai migliori opportunità per cambiare in meglio. Dal punto di vista estetico sei affascinante e sensuale! Arai una carica maggiore anche a livello fisico …