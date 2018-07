Ariete oroscopo Paolo Fox Luglio 2018: segui il tuo istinto, ti porterà lontano!

L’Ariete è il primo segno dello Zodiaco. E’ governato da Marte e Plutone. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità Cardinale. Il suo colore è il rosso; la pietra portafortuna è il corallo rosso e il giorno fortunato è il martedì. Il simbolo astrologico dell’Ariete rappresenta la testa e le corna delle stelle che costituiscono la costellazione dell’Ariete. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Ariete dal 21 Marzo al 19 Aprile.

Una Venere in ottimo aspetto nei primi dieci del mese ci parla di una situazione di recupero. E’ un periodo di nuovi interessi, hai a disposizione nuove strade per uscire da un’apatia che chi ti ha coinvolto per troppo tempo. Non bisogna chiudersi in se stessi né arroccarsi su posizioni precostituite. Infatti, se non ti guardi attorno, se non frequenti nuovi ambienti, sarà anche difficile vivere nuove storie. Ci vuole un minimo di disponibilità in più. In amore, se hai un rapporto datanti anni, ora si consoliderà. Se cerchi qualcuno da amare, entro la fine del prossimo mese puoi incontrare l’amore. Il consiglio è di uscire dai soliti schemi, dai soliti ambienti, dalle solite frequentazioni. Qualcuno tornerà in scena nell’ambito del lavoro: cambierà un incarico, avrà una soddisfazione part-time. Sono piccoli successi, certo, ma potranno costituire un grande vantaggio per la seconda parte dell’anno.

Venere è ancora dalla tua parte. Entro poche settimane un’amicizia può diventare qualcosa di più! Se hai due storie in ballo, dovrai decidere quale sia la migliore per te. Cerca di scegliere quella che ti annoia meno! Al lavoro se hai un’attività indipendente, si registrerà un aumento di lavoro e clienti specie se hai un commercio e una attività creativa. Ti potrebbe venire affidato un incarico particolarmente importante. A breve tutta l’attività professionale porterà qualche beneficio anche se part-time. Cerca di non sottovalutare niente di ciò che ti capiterà, anche una piccola offerta deve essere tenuta in considerazione, dal momento che qualcosa cambierà anche per merito delle scelte che saprai fare. Fatti guidare dal tuo istinto, ti porterà lontano!