Ariete oroscopo Paolo Fox Giugno 2018: in amore polemiche da sedare, cambiamenti

L’Ariete è il primo segno dello Zodiaco. E’ governato da Marte e Plutone. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità Cardinale. Il suo colore è il rosso; la pietra portafortuna è il corallo rosso e il giorno fortunato è il martedì. Il simbolo astrologico dell’Ariete rappresenta la testa e le corna delle stelle che costituiscono la costellazione dell’Ariete. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Ariete dal 21 Marzo al 19 Aprile.

Amore – Non è escluso che una persona appena conosciuta possa rappresentare per te molto di più entro poco tempo. Anche i rapporti in crisi devono essere tutelati. A inizio mese in amore c’è qualche polemica in corso da sedare, cerca di evitare situazioni complicate. Qualcuno vuole metterti in mezzo ad una situazione che non vale davvero più la pena vivere. C’è una condizione di nervosismo con troppi pianeti opposti.

Lavoro – Situazioni da tenere sotto controllo, molti si troveranno a fare lavori troppo stressanti oppure con persone poco gradite attorno. Meglio cercare di superare questo mese poi tutto si aggiusterà. La spinta positiva dei pianeti continua, ma bisogna stare attenti a non esagerare con gli impegni. Noia e un senso d’ansia non ti faranno stare al top, tensioni.

Con Marte in aspetto buono si va avanti meglio ma ci sono tante complicazioni da gestire; in un certo senso ci sono precarietà da colmare. Infatti molte situazioni della tua vita stanno cambiando. Ad esempio, chi ha un’attività in proprio da molto tempo, sta pensando di portare avanti i nuovi progetti, oppure è il destino che porta verso altri lidi con un cambio di ruolo imprevisto. In amore è dalla fine di Maggio che qualcosa non va, ecco perché attorno al giorno 17 sarà necessario un chiarimento. Non devi sopravvalutare le nuove amicizie, ma se il cuore è solo forse devi frequentare più gente. Ci sono dispute nei rapporti con Bilancia e Cancro, ma questi segni potrebbero occupare un ruolo importante nella tua vita. Non sottovalutare i nuovi incontri.