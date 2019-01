Ariete oroscopo Paolo Fox Gennaio 2019: l’amore torna protagonista, incontri occasionali

L’Ariete è il primo segno dello Zodiaco. E’ governato da Marte e Plutone. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità Cardinale. Il suo colore è il rosso; la pietra portafortuna è il corallo rosso e il giorno fortunato è il martedì. Il simbolo astrologico dell’Ariete rappresenta la testa e le corna delle stelle che costituiscono la costellazione dell’Ariete. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Ariete dal 21 Marzo al 19 Aprile.

In questo Gennaio saranno molti i pianeti che coinvolgono il tuo segno! In particolare, le prime due settimane saranno molto interessanti. Ti trovo molto attento alle circostanze e questo è decisamente un bene dal momento che devi fare tante cose; soprattutto chi ha vissuto problemi gravi legali o di soldi, ora può trovale una soluzione o quanto meno discuterne. Attenzione perché in questo momento l’amore torna protagonista, anche se di recente c’è stata una separazione. Riconciliazioni o nuovi interessi? Dipende da te! Nelle prime due settimane di Gennaio senti più energia e voglia di fare. A livello professionale arrivano nuove occasioni e proposte, anche se purtroppo solo part-time. In fondo sei una persona alla quale piace cambiare; potresti provare una nuova esperienza di lavoro anche all’interno di uno stesso gruppo, se lo desideri!

In amore c’è una situazione di grande impegno: può esserci un incontro occasionale in vista, dal momento che dal giorno 7 Venere inizia un transito molto importante. Le storie che nel corso degli ultimi tempi hanno vissuto momenti di distacco possono recuperare nel giro di poco. Così anche Marte porta una grande passionalità e regala lucidità necessaria per capire che stavolta non vale la pena di dare inizi agli scontri. Anzi, forse è necessario cercare elementi di recupero. Tutta la settimana è buona anche per i nuovi incontri. Al lavoro, se hai un’attività libera comincerai a vagliare nuove ipotesi di lavoro. Arriveranno mesi che porteranno situazioni diverse, in cui comunque non mancherà la possibilità di scegliere. E’ un periodo in cui potrai tirare fuori il tuo talento, qualche sogno dal cassetto, la tua razionalità ed eliminare le attività che non rendono come vorresti. Il tutto però proiettato al futuro!