Arab Fashion Week di Dubai: collezioni resort e ready-couture di lusso

Dal 16 al 20 maggio al Meydan Hotel & Grandstands di Dubai, si terrà la quarta edizione della Arab Fashion Week che ospiterà le collezioni resort e ready-couture realizzate da designer provenienti da tutto il mondo. Il Cavaliere Mario Boselli, presidente onorario della Cnmi e dell’Arab Fashion Council, ha anche anticipato che ci sarà un super guest tutto italiano.

“Mentre New York, Londra e Milano sono le capitali del mondo del prêt-à-porter e Parigi è l’emblema dell’haute couture. Dubai è l’unica destinazione della “ready-couture”, anche in virtù della sua posizione geografica, nel cuore del Medio Oriente, e delle sue infrastrutture all’avanguardia” ha asserito Jacob Abrian, ceo dell’Arab Fashion Council che ha anche chiarito lo scopo dell’evento. “L’obiettivo della manifestazione è proprio quello di incontrare gli interessi dell’industria di settore e quindi di quel 75% di consumatori che spende il suo budget in acquisti resort“.

A fargli eco si aggiunge Boselli: “Una nuova prospettiva che potrebbe presto essere seguita da altre organizzazioni, portando a una rivoluzione nel calendario annuale delle fashion week“.