Come aprire un franchising di lusso in poche mosse

Per chi sogna di lanciarsi in una nuova passione e sfogare gusti molto italiani per caffè, alta cucina e cosmesi naturale. Ma anche per chi vuole osare di più, se in città manca un asilo multilingue o un chocolatier. Guida dettagliata su come aprire un negozio di marca, ovvero un franchising di lusso.

Come funziona il franchising

Il franchising è un’affiliazione commerciale che permette la creazione d’impresa, il contratto di franchising è un accordo tra produttore (che concede la commercializzazione dei propri prodotti a terze persone, nonché l’utilizzo del marchio e dell’insegna) e rivenditore, ossia l’affiliato. Il primo, franchisor, si impegna nella fornitura di prodotti secondo la quantità richiesta (in molti casi contrattualizzata in misura minima o massima). Il franchisee si obbliga a promuovere ed eseguire le vendita nella zona assegnata; prestare assistenza (anche post-vendita) ai clienti; sottostare alle clausole dettate dal franchisor, da intendersi quali regole interne di organizzazione su modalità e prezzo di vendita dei prodotti.

Quanto costa aprire un franchising

Da preventivare prima di siglare un’affiliazione in franchising sono i costi di start-up. Primo fra tutti per l’affitto di locale idoneo: solitamente, infatti, i franchisor richiedono locali costosi, ubicati in centro città o luoghi ad alta frequentazione come centri commerciali e aeroporti. Le spese per le attrezzatura IT (dotazione informatica e software), per la gestione commerciale e ovviamente per il personale. A queste si aggiungono solitamente anche costi fissi da riconoscere al franchisor quali diritti d’ingresso o fee periodici, ossia una cifra fissa che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale. Per royalties si intende poi la percentuale che l’affiliante deve riconoscere al franchisor commisurata al giro d’affare oppure in quota fissa.

Avviare un franchising: quali sono i consigli utili?

Per aprire un’attività in franchising occorre innanzitutto avere una predisposizione per il lavoro indipendente, un ‘ idea chiara sul prodotto che si vuole commercializzare e sul tipo di business da avviare. Non necessita una particolare formazione in un determinato settore poiché in Italia sono presenti numerose aziende che permettono l’affiliazione in franchising: abbigliamento, ristorazione, immobiliare, metalli preziosi, caffè, casalinghi, libri e così via.Una volta delineata l’idea occorre avviare un’indagine di mercato in modo tale da studiare la concorrenza e capire la predisposizione dei potenziali clienti. Individuata la tipologia di franchising da avviare occorre eseguire una valutazione sulla qualità del franchisor, della sua rete e dei possibili vantaggi economici.