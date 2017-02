Apple Park, pronto il nuovo Campus: un cuore verde nel cuore della Silicon Valley

Non solo iPhone 8: a dieci anni dal lancio dello smartphone che ha rivoluzionato il mondo dei dispositivi mobili, Apple è pronta a trasferirsi nel nuovissimo Apple Park. Il nuovo campus, ideato da Steve Jobs, sorgerà nel cuore della Santa Clara Valley e rappresenterà un’anima verde per tutta la zona circostante.

Dopo più di tre anni di lavoro, Apple è pronta a trasferirsi nel nuovo Campus: Apple Park, che copre un’area di oltre 700mila metri quadri, era stato progettato da Steve Jobs ed è conosciuto anche come l’“astronave” a causa dell’insolita forma sferica della struttura. Stando alle ultime note condivise dal colosso di Cupertino, Apple Park inizierà ad essere abitato a partire dal mese di aprile ma ci vorranno almeno sei mesi di lavori perchè tutti i dipendenti possano spostarsi.

“Concepito da Steve Jobs come un centro dedicato alla creatività e all’innovazione, Apple Park sta trasformando chilometri di asfalto in un paradiso di spazi verdi nel cuore della Santa Clara Valley.” spiegano dall’azienda “Abbiamo raggiunto l’obiettivo di realizzare uno degli edifici a maggiore efficienza energetica al mondo e il campus sarà interamente alimentato da energia rinnovabile”. Sebbene l’inaugurazione avverrà nel corso dell’anno, il 24 febbraio – giorno in cui Steve Jobs avrebbe compiuto 62 anni – verrà inaugurato l’auditorium dell’Apple Park che prenderà quindi il nome di “Steve Jobs Theater”. Vi lasciamo quindi al video divulgato qualche tempo fa in cui si possono vedere alcune riprese esclusive di questo cuore verde nel cuore della Silicon Valley…

Credit: Apple.com/newsroom