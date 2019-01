Apple offerte di lavoro: nuove assunzioni per il colosso informatico americano

Apple, il marchio di informatica e telefonia, che tutti conosciamo, è alla ricerca di numerose figure professionali da inserire nell’organico delle sedi italiane. Periodicamente il Gruppo seleziona risorse interessate a lavorare in Apple, proprio in vista di nuove assunzioni nel nostro paese. Le offerte di lavoro Apple nel nostro Paese riguardano l’ambito soprattutto del retail/vendite. Previste opportunità per giovani neolaureati, desiderosi di intraprendere una carriera manageriale e appassionati di tecnologia. Si ricerca naturalmente personale a diversi livelli di carriera, a seconda delle mansioni e delle figure, come pure chi non ha comprovata esperienza alle spalle. Requisiti fondamentali: ottima conoscenza della lingua inglese, reale interesse per la tecnologia e la flessibilità oraria.

La statunitense Apple Inc., che ha il suo quartier generale a Cupertino, nella Silicon Valley, è una delle più note aziende informatiche, leader mondiale nella produzione e vendita di computer, sistemi operativi e dispositivi multimediali. Padre di Apple è Steve Jobs, scomparso qualche anno fa, che ha fondato l’azienda con Steve Wozniak e Ronald Wayne, nel 1976. Nota dai primi anni ottanta grazie alla gamma di computer Macintosh, in seguito Apple ha legato il suo nome ad altri prodotti come il lettore di musica digitale iPod e al negozio di musica online iTunes Store, alla serie di smartphone iPhone e al tablet iPad. Sono oltre 170 milioni i visitatori negli store ogni anno e più di 92.000 dipendenti.

Apple: le posizioni aperte

Ecco di seguito le figure professionali ricercate al momento da Apple:

Specialista Tecnico;

Esperto Business;

Creative;

Esperto;

Genius;

Esperto Operations;

Manager;

Market Leader;

Store Leader;

Chi volesse avere maggiori informazioni su ciascuna figura professionale non deve fare altro che recarsi sul sito di Apple, alla sezione Lavora Con Noi. Qui è possibile proporsi compilando l’apposito form e caricando il curriculum vitae.