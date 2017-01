Apple iPhone 8 prezzo, scheda tecnica, rumors: riconoscimento facciale integrato?

Cresce sempre di più l’attesa per l’uscita di iPhone 8, il nuovo smartphone Apple che potrebbe rivelarsi una vera e propria rivoluzione nel settore dei dispositivi per la telefonia mobile. Oltre alle indiscrezioni su prezzo e scheda tecnica, infatti, i rumors apparsi in rete parlano della presenza di un sistema di riconoscimento facciale. Ecco allora tutto quello che sappiamo…

La nuova generazione di iPhone (e iPad) sembra essere sempre più vicina. Stando alle indiscrezioni trapelate in rete, infatti, i iPhone 8 Apple avrà probabilmente display in vetro edge to edge, quasi completamente privo di cornici se non per la parte laterale costituita probabilmente in alluminio. I materiali appena citati – da includersi tra le novità – sembrerebbero essere la prova che il nuovo smartphone del colosso di Cupertino renderà possibile anche la ricarica wireless. Un’altra grande novità è la totale assenza di tasto home, integrato nel display insieme al Touch ID. Oltre a rumors sul prezzo – che probabilmente sarà in linea o poco superiore a quello degli ultimi top di gamma – in queste ore sta trapelando anche la notizia della possibile presenza di un sistema di riconoscimento facciale. Ma cosa significa?

Se iPhone 8 Apple sarà davvero dotato di riconoscimento facciale vuol dire che il dispositivo sarà in grado di interagire – anche senza bisogno di contatto – con il proprietario, soprattutto attraverso il miglioramento delle performance dell’assistente vocale Siri. L’analista Ming-Chi Kuo, di KGI Securities, ipotizza addirittura che negli smartphone del futuro possa sparire anche il Touch ID lasciando spazio solamente ad un sensore di riconoscimento facciale e dei gesti completamente rivoluzionario.

Crediti: iPhone 8 concept by Conceptsiphone/Facebook