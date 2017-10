APEX Passenger Choice Awards 2017: Qatar Airways vince il titolo per la migliore ristorazione e servizio di bordo

Si sono svolti ieri – 3 ottobre 2017 – gli APEX Passenger Choice Awards 2017,riconoscimento che premia i servizi delle compagnie aeree in base ai voti dell’Associazione Airline Passenger Experience (APEX). In questo contesto, Qatar Airways è stata premiata per il Migliore Servizio di bordo e la Miglior Ristorazione: il vettore ha inoltre ottenuto anche il più alto ranking della serata come compagnia aerea a cinque stelle del 2018, grazie ai voti di oltre mezzo milione di passeggeri che hanno partecipato alla prestigiosa premiazione.

“Siamo davvero felici di aver vinto questi due premi straordinari, soprattutto in quanto ci sono stati attribuiti dalle persone a cui teniamo di più, i nostri passeggeri. È il loro voto di fiducia che ci spinge a migliorare continuamente l’esperienza di bordo sui nostri voli in tutto il mondo. Questi riconoscimenti, insieme alla nomina di Compagnia Aerea dell’Anno 2017 Skytrax, ribadiscono il nostro incessante impegno per assicurare che il premiato servizio a cinque stelle di Qatar Airways sia il migliore al mondo e che i nostri passeggeri possano beneficiare di standard elevatissimi, con la migliore esperienza gastronomica in volo” – ha commentato Akbar Al Baker, Group Chief Executive di Qatar Airways.

Questi nuovi riconoscimenti arrivano pochi mesi dopo aver ottenuto quello di Compagnia Aerea dell’Anno da Skytrax ma anche dopo il lancio, da parte della compagnia, della nuova e rivoluzionaria poltrona di Business Class. Ad inizio anno, infatti, Qatar Airways ha lanciato Qsuite, il primo letto matrimoniale disponibile in Business Class e pannelli modulabili per la privacy che permettono ai passeggeri seduti in posti adiacenti di crearsi una propria stanza privata: qui, pannelli regolabili e monitor TV al centro possono spostarsi per consentire ai colleghi, agli amici o alle famiglie che viaggiano insieme di trasformare lo spazio in una suite privata per quattro persone dove poter lavorare, cenare o socializzare.