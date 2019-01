A Ferrara, una nuova idea di cocktail bar contemporaneo. Nella città estense una proposta elegante e di qualità. E’ Apelle aperto nell’aprile del 2015 da un’idea di Claudio Bellinello e Matteo Musacci, tuttora i soci del locale. Il nome nasce da un gioco di parole con lo storico cinema Apollo, la cui grande scritta luminosa campeggia proprio sopra le vetrine del locale. Un locale con due identità, il ristorante e il cocktail bar, che convivono insieme, complementare e indivisibili.

Apelle si racconta in un interior design accogliente ed originale giocato su ferro, legno e pietra. E’ arredato con oggetti di modernariato scovati nei mercati di tutta Europa.

L’idea dei soci è quella di non miscelare spritz e di non proporre piatti della tradizione culinaria ferrarese o comunque dell’Emilia Romagna, ma andare a proporre alla clientela qualcosa di diverso, nuovo come il “Riceburger di pollo, kimchi, stracciatella, sesamo” o gli “Spaghetti, zotoli, edamame e sake”.

Apelle è un unicum nella città di Ferrara: una miscelazione di qualità (i cocktail sono realizzati con ingredienti homemade) e una cucina di ricerca, sfiziosa e in linea con la proposta dei drink.

Ogni quattro mesi, sia la carta del ristorante che la drink list vengono cambiate per proporre sempre alla clientela qualcosa di nuovo e fresco.



La cucina è affidata a Martina Mosco, classe 1985, cresciuta con Lionello Cera, Gordon Ramsey e Reiner Becker, affiancata dalla giovane Elena Fava, classe 1998, e il cocktail bar è nelle mani di Robert Paul Farcas, classe 1997 (vanta esperienze molte esperienze nei bar di hotel di lusso italiani e stranieri, tra cui Relaix & Chateaux) affiancato da Jacopo Zilli, giovane ferrarese, classe 1990.

Un team giovane, dinamico ed affiatato. “Smart Food, Drink Good”, il motto di Apelle che in Ferrara ha portato una ventata di aria metropolitana.