Antonino Cannavacciuolo: moglie foto, vita privata e rivelazioni sui colleghi di Masterchef

Largo alla nuova star dei fornelli: il super chef stellato Antonino Cannavacciuolo sta conquistando l’Italia, anche grazie a programmi di enorme successo come Cucine da incubo e Masterchef. Ma l’amore vero della sua vita – oltre alla cucina – resta la sua famiglia. A partire dalla donna che ha sposato e con la quale condivide il progetto imprenditoriale della splendida Villa Crespi sul lago d’Orta, lei cura l’aspetto manageriale, lui la cucina, dal lontano 1999.

Cinzia Primatesta, moglie e madre dei suoi Andrea ed Elisa, ironia dela sorte è vegetariana, il napoletano ha rivelato a Visto: “Sono fortunato perché andiamo d’accordissimo. E poi abbiamo compiti diversi: lei si occupa dell’aspetto manageriale e io ovviamente della cucina. Cinzia poi e una persona molto tranquilla ed equilibrata. Fa yoga, mangia solo cose sane ed è vegana. Rispetto le sue scelte e le apprezzo, ma io a carne, formaggi, salumi e pesce non rinuncio. Da buon napoletano, per me la famiglia è tutto. E i miei bambini sono la mia gioia più grande. Devo solo trattenermi perché tendo un po’ a viziarli. Un po’ purtroppo come tutti i genitori di oggi. Non so perché ma abbiamo sempre l’impressione, sbagliata, di non fare mai abbastanza“.

Dei colleghi di Masterchef dice:”Non so se sono il più simpatico, ma di sicuro il più giovane. Gli altri ormai sono tutti vecchietti, visto che i 50 ormai li hanno raggiunti tutti quanti. Io, con i miei 41 anni, sono ‘na criatura al loro confronto. Che ne penso di loro? Barbieri è un po’ la mia vittima: per farlo arrabbiare lo chiamo nano malefico. Non sta mai zitto, e con i suoi modi e le sue battute mi provoca, mi istiga. Bastianich e il businessman del gruppo e Cracco è Cracco: un grande. E poi con quella faccia e quel fisico potrebbe pure fare l’attore“.