Antonia Klugmann sostituisce Carlo Cracco a Masterchef: ecco chi è la chef stellatissima (foto)

Una donna entra come giudice di Masterchef al posto del temutissimo e amatissimo Carlo Cracco. Si tratta della chef stellata Antonia Klugmann – 37 anni, triestina di nascita ma friulana d’adozione – che era già stata ospite del programma nella finale della quinta edizione. Per la settimana edizione, al suo fianco, confermati i giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

Un donna sensibile ma che ben conosce anche la determinazione, il suo amore per la cucina la strappa alla facoltà di giurisprudenza, che frequentava a Milano. Lascia quella strada e inizia la gavetta in diversi ristoranti fino ad aprire il proprio a soli 26 anni, a Pavia di Udine. Un talento bruciante che ha portato rapidamente alla sua consacrazione ufficiale nel mondo dell’alta ristorazione con l’apertura de L’argine, a Vencò, in provincia di Gorizia. L’anno successivo arriva la grande conferma con la prima stella Michelin. L’amore per il territorio, il forte legame con la tradizione e il rapporto a stretto contatto con la natura – fondamentale nella scelta delle materie prime di altissima qualità – sono la cifra stilistica principale di questa fuoriclasse della cucina. I suoi piatti nascono spesso dal raccolto di un orto e un frutteto che Antonia cura personalmente. Nel 2017 è stata eletta Cuoca dell’Anno dalla guida dei Ristoranti d’Italia dell’Espresso.

E’ la prima volta che fra i severi giudici del programma di cucina ormai iconico arriva una chef donna, quantomeno nella versione italiana. La 37enne ha saputo trovare un connubio intrigante tra tradizione e innovazione offrendo una proposta culinaria di altissimo livello. Le qualifiche ci sono tutte, ora non resta che vedere se lo chef bucherà anche lo schermo.