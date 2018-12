Antonella Mosetti rifatta, Striscia la Notizia ‘demolisce’ la sua immagine: foto a confronto ieri/oggi

Antonella Mosetti presa di mira da Striscia la Notizia. L’immagine della ex ragazza di Non è la Rai, oggi 43enne, è stata letteralmente demolita dal tg satirico di Canale 5 diretto da Antonio Ricci. Striscia la notizia, nella sua consueta rubrica Fatti e rifatti, ha passato in rassegna i vari programmi cui negli ultimi anni la showgirl ha preso parte, dai primi provini a quello con Massimo Giletti fino al Grande Fratello Vip, reality Mediaset al quale partecipò tre anni fa insieme alla figlia, Asia Nuccetelli.

Di volta in volta l’immagine di Antonella era diversa, nella successione delle immagini emergeva il segno evidente dei ritocchi estetici che hanno cambiato il suo aspetto. Bocca e seno, anzitutto, ma anche tanti altri ritocchini sia al viso che al corpo. Le foto dal passato parlano chiaro, e anche se lei – diversamente dalla figlia Asia che non fa mistero di essersi sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto – non ha mai parlato apertamente degli interventi chirurgici, le punturine di botox sul viso ci sono e si notano. Zigomi molto pronunciati, arcata sopraccigliare altissima, labbra prominenti, per citarne alcune.

Del resto anche i follower sui social in passato glielo hanno fatto notare. Un anno fa, ad esempio, la Mosetti aveva pubblicato un video seduta ad un tavolino di un bar a Londra, per condividere con i fan la sua vacanza inglese, e le critiche nei suoi confronti erano state impietose. Come è noto anche la figlia della Mosetti è spesso oggetto di critiche sui social per via dello stravolgimento estetico di cui è stata protagonista. Feroci attacchi che hanno portato Asia a stare lontano dai social per più di un anno. “Gli attacchi sui social l’hanno devastata”, aveva rivelato mamma Antonella.