Antonella Mosetti parla della figlia Asia e della sua crisi esistenziale seguita alle feroci critiche ricevute sui social a causa dei suoi ritocchi estetici. Il ricorso alla chirurgia estetica in effetti ha completamente stravolto il suo viso da ragazzina: arcata sopraccigliare, labbra gonfie, zigomi molto pronunciati: Asia Nuccetelli oggi sembra una vamp e non certo una 22enne. “Per i suoi ritocchini estetici, che non ha mai nascosto, mia figlia è stata distrutta psicologicamente. Tanto che non vuole fare più televisione”, a rivelarlo in diretta televisiva a Domenica Live, su Canale 5, Antonella Mosetti, concorrente insieme alla figlia della prima edizione del Grande Fratello Vip.

Come lei anche la figlia è ricorsa a qualche ritocco estetico e la radicale trasformazione è stata nei mesi scorsi pesantemente criticata in rete dove, si sa, a volte gli utenti ci vanno giù pesante con post al vetriolo e decisamente offensivi. Asia sarebbe rimasta talmente scottata da avere deciso di star lontana dall’ambiente televisivo. Quando fece il suo ingresso nella Casa del GF Vip, la giovane Asia si era presentata mora di capelli, acqua e sapone e con i tratti del viso molto naturali, le labbra sottili e il naso pronunciato. Subito dopo una lenta trasformazione e lo stravolgimento del viso.

Il suo grande cambiamento non poteva certo passare inosservato e i selfie sui social in cui la nuova Asia assumeva pose da femme fatale hanno fatto il resto. La giovane ha ricevuto anche moltissime critiche, c’è chi le ha dato della ‘Loredana Lecciso’: “Sembri sua sorella!”. Gli haters hanno ferito profondamente la Nuccetelli che, lontano dai riflettori, si sta dedicando alla sua vita privata e sentimentale. La relazione con Gianfranco Battistini, surfer 30enne, va a gonfie vele e i due convoleranno a nozze nell’estate del 2019.

