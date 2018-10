A distanza di quasi 30 anni dal terribile fatto, l’ex ragazza di Non è la Rai ed ex valletta di Raimondo Vianello, Corrado e Mike Bongiorno in Pressing, La Corrida e La ruota della fortuna, ha deciso di liberarsi dal fardello che da sempre la schiaccia, la fa vivere male. In una intervista esclusiva a Chi, Antonella Elia ha spiegato: “In amore non sono stata fortunata, ora rimpiango quel bimbo che scelsi di non avere, mi sento incompleta e questa solitudine fa malissimo anche solo a pensarci. Ormai, alla soglia dei 55 anni, il pubblico è la mia vera famiglia”.

Un vuoto interiore quello della Elia, che sembra incolmabile. Una ferita che non riesce a rimaginarsi e che il rimorso mantene in vita. La fa sanguinare. Dopo la partecipazione a reality come L’Isola dei Famosi e Pechino Express, la showgirl è ora impegnata con Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti, di cui dice: “Lo sto vivendo come l’occasione della vita, per la prima volta posso mettere alla prova le mie qualità artistiche. Ci sto mettendo davvero il massimo impegno, ma è anche vero che la giuria non può darmi un 10 se merito un 5. Forse tengo davvero troppo a questa mia esperienza, ma ho abbandonato la carriera televisiva quando ero all’apice, per mia scelta personale, ma ora ne sto pagando le conseguenze”.