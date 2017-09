Anteo Palazzo del Cinema Milano: librerie, spazio per i bimbi ma anche una sala ristorante tra le novità

Dimenticate i multisala tradizionali a cui siete abituati. Anteo Palazzo del Cinema – storico cinema meneghino – è pronto a riaprire i battenti con numerose novità, capaci di soddisfare anche i palati dei milanesi più esigenti. Il nuovo Palazzo del Cinema, infatti, si propone come un vero e proprio centro culturale in cui guardare i film ma anche pranzare, cenare, leggere libri, trascorrere del tempo con i propri bambini o godersi un momento di relax.

“È un sogno che si realizza. Siamo partiti da un’unica sala per arrivare a questo progetto”. Non ama definirlo una multisala, proprio perché non è solo una moltiplicazione dei posti a sedere. “Il Palazzo del Cinema sarà un posto in cui potersi incontrare, in cui troveranno spazio tante forme di spettacolo, perché non si proiettano più solo film ma anche concerti, spettacoli teatrali, opere. Sarà un posto dove crescere culturalmente grazie ad incontri e corsi. E anche un posto in cui divertirsi” ha raccontato al Corriere della Sera Lionello Cerri, gestore di Anteo.

Il nuovo Anteo Palazzo del Cinema si prospetta infatti come un innovativo polo culturale, pronto ad unire le classiche proiezioni cinematografiche alle richieste dei milanesi moderni. I cittadini meneghini, infatti, sembrano essere sempre più esigenti e attenti anche all’offerta culturale proposta. E’ proprio per questo che nel nuovo Anteo ci saranno spazi per librerie ma anche per studiare o per meeting: il nuovo Palazzo sarà altresì aperto dalle 10 all’una di notte, venendo incontro alle esigenze di qualsiasi tipo di clientela. Al suo interno si potrà fare colazione ma anche i pasti principali e, tra le altre cose, vi sarà una sala cinema in cui poter anche gustarsi il proprio pranzo o la propria cena. Attenzione anche per i bambini, con educatori e spazi dedicati ma non solo: dalla televisione è stata appaltata l’idea del cinema “on demand”. L’inaugurazione avverrà l’8 settembre prossimo e, per l’occasione, tutte le proiezioni costeranno 2,50 euro.