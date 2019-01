Non è la prima volta che la cantante Anna Tatangelo, 32 anni, si mostra senza veli sui social. Ieri Anna ha postato una foto su Instagram nella quale si mostra di spalle, con la schiena nuda, all’interno di una doccia, con sotto tanto di didascalia ‘’Relax, Reflect, Recharge’’: la foto conta più di 77 mila mi piace e più di 900 commenti. Insomma la Tatangelo manda fuori di testa i suoi followers, sempre più bella e con un look sempre più sexy.

Anna Tatangelo e la sensualità dei suoi look

Anna Tatangelo ama mostrare il suo corpo e lo fa con eleganza. Nonostante i numerosi commenti negativi che riceve sui social, la cantante non si perde d’animo e continua a condividere senza pensarci due volte. La Tatangelo adora il mondo della moda e alcuni scatti possono confermarcelo. Dai videoclip musicali alla conduzione di alcuni programmi, non possiamo che notare l’eleganza e la sensualità dei suoi abiti. La cantante indossa spesso tailleur firmati Elisabetta Franchi, scarpe col tacco firmate Louboutin oltre che a sponsorizzare numerosi marchi italiani come Kocca e Amen Style. Spesso però, Anna indossa jeans, rigorosamente firmati Levis oppure leggings in pelle, ama mettere in risalto la scollatura con body semi trasparenti o camicette vedo non vedo. Il nuovo taglio della cantante (un long bob super cool) la rende ancora più sensuale. Possiamo affermare dunque, che Anna Tatangelo ha una certa classe nel mostrare il suo corpo.

Anna Tatangelo e il rapporto con il mondo social

Il mondo dei social è un mondo si sa, estremamente complicato, per le star lo è ancora di più. La Tatangelo che da sempre ha dovuto combattere con le critiche ne sa qualcosa, attualmente il profilo Instagram della cantante conta 1,3 milioni di followers. Sembra che però la Tatangelo dopo la rottura con il cantante neomelodico Gigi D’Alessio, si dedichi completamente a suo figlio oltre che alla nuova uscita del disco con tanto di partecipazione a Sanremo 2019 e alla cura del suo corpo. Non possiamo far a meno di notare, tramite le foto che Anna Tatangelo ha un fisico mozzafiato, con tanto di addominali scolpiti. La Tatangelo ha dimostrato di possedere uno spiccato talento come modella, capace di valorizzare esponenzialmente qualunque outfit o capo d’abbigliamento indossi o non indossi. Se sia tutto merito di madre natura non ne siamo certi, però i social e il parterre maschile sembrano apprezzare.