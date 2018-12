Anna Tatangelo e il sesso con Gigi D’Alessio: la cantante di Sora si è lasciata andare a delle rivelazioni decisamente piccanti circa le sue abitudini sessuali. Il sesso con il suo amore? Spesso. “L’amore? Devo farlo almeno tre volte a settimana”, queste le sue parole. Dopo essere stata pizzicata (di nuovo) in compagnia di Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha finalmente ritrovato la strada della felicità: dall’estate, infatti, vive una nuova armonia con l’amore della sua vita ed ora lei e il cantante napoletano sono inseparabili.

Sempre molto riservata quando si tratta di parlare di sé e della sua intimità, stavolta la sexy artista ha fatto un strappo alla regola e s’è sbottonata. “Devo fare l’amore almeno 3 volte a settimana”, queste le sue dichiarazioni durante l’intervista doppia a Le Iene rilasciata insieme al rapper Achille Lauro. Ora che tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio l’amore sembra andare a gonfie vele non ci si deve stupire, dunque, se l’intesa di coppia esista anche sotto le lenzuola! La cantante di Sora ha rivelato a Le Iene questa sua abitudine sessuale, spiegando che la chiave della sua felicità passa dal buon sesso con l’uomo della sua vita. Almeno tre volte alla settimana.

La compagna di Gigi D’Alessio, stuzzicata dalle Iene, ha anche parlato della sua ‘prima volta’: “La prima volta? Parcheggio, in macchina – dice la Tatangelo – ‘Mamma non ti preoccupare sono a casa di un’amica’ e invece… “; poi a domanda “Nella tua vita sessuale qualcosa ti ha mai sorpreso?”, la Tatangelo ha risposto: “Oh, va beh… andiamo avanti … Quando aspetti una cosa e in realtà è un’altra …”. Infine dopo i temi più piccanti l’intervista è andata a parare sulla questione ‘molestie sessuali’: “Mi è successo soltanto una volta ma ho mandato a cagare. Se succede consiglio di tirare un bel calcio nei coglioni e andare a denunciare”, ha dichiarato con estrema schiettezza l’affascinante 31enne.