Anna Tatangelo new hair: la cantante di Sora cambia look e si mostra sui social con una nuova pettinatura. Via le onde morbide e il taglio scalato, i capelli appaiono più corvini, dritti fino alle spalle e lisci. A fare da controcanto ai numerosi messaggi di complimenti per lei, anche alcune critiche. Non tutti infatti sui social gradiscono la sua nuova capigliatura e c’è chi nei post esclama:“Sembra già una quarantenne… ma va bene così”, “Ma chi è? A me sembra Cher”, per citarne alcuni.

Aria di cambiamento per l’artista 31enne: dopo il ritorno di coppia con Gigi D’Alessio il nuovo look è una ventata di novità. Peccato che se il taglio corto alla Canalis neo 40enne ha donato un’aria da ragazzina, sbarazzina e dall’aria acqua e sapone, ad Anna Tatangelo la nuova capigliatura ha conferito un aspetto oltremodo sofisticato. Per alcuni utenti in rete, infatti, senza toglierle fascino la farebbe però sembrare più grande della sua età, addirittura una 40enne!

“Nuovo look e nuovi progetti”, scrive Anna Tatangelo sui social, mostrandosi con il seno in bella vista strizzato sotto una camicia sbottonata che sembra voler scivolare giù. In altri scatti su Instagram è super sexy con indosso una salopette in jeans. Benvenuto carré, Anna posa per uno shooting bollente e il make up in viso è molto marcato. I più maligni sostengono con alcuni commenti al vetriolo che oltre alla pettinatura la cantante abbia ritoccato anche il viso … Sceglie un taglio più corto del solito, che le incornicia il suo viso e per il servizio fotografico lascia andare la sua sensualità. “Sogna sempre così in grande da farti chiamare pazzo” scriveva qualche giorno fa sui social … insomma, qualche progetto importante bolle in pentola, questo è sicuro!

