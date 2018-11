Anna Tatangelo mostra il seno su Instagram: la foto provocante sul divano

Anna Tatangelo gossip news: ci risiamo, la sensuale cantante cede alla tentazione di mostrare la sua bellezza – osando decisamente tanto – in uno scatto decisamente sexy. La foto bollente va per i 74mila like su Instagram e sta raccogliendo davvero tanti commenti tutti carichi di complimenti e apprezzamenti per la compagna di Gigi D’Alessio, molto apprezzata per la sua voce ma altrettanto per la sua prorompente fisicità.

Make up molto marcato, Anna guarda altrove, non fissa l’obiettivo della macchina fotografica. Lo sguardo è malizioso mentre siede su un divano e, con indosso un chemisier a quadri rossi e neri, mostra le gambe e il seno, perché la scollatura dell’abito è alquanto profonda! Insomma, i follower – continuamente messi a ‘dura’ prova – non possono non notare il seno esplosivo della sexy 31enne, che si diletta a provocare i suoi ammiratori mostrando le sue forme e la sua bellezza posando in scatti sexy e sensuali.

Basti scorrere la sua galleria fotografica e il dettaglio salta subito agli occhi: Anna Tatangelo frequentemente pubblica delle foto ad alto tasso erotico dove seno, gambe e lato b sono in primo piano. In alcune foto la compagna di Gigi D’Alessio è stesa sul letto, oppure è in piscina, in altri momenti è in posa testimonial di capi di abbigliamento e – quantunque decida di essere più sensuale del solito – non cade mai nel volgare. Classe da vendere ed estrema eleganza, la bella Anna Tatangelo è un’abile comunicatrice anche quando non parla. Tuttavia ci domandiamo se Gigi sia geloso di lei, della caterva di apprezzamenti (alcuni decisamente coloriti) che la sua affascinante compagna riceve quotidianamente tra i commenti delle succitate foto bollenti oppure se sia orgoglioso di avere una compagna di vita tanto bella. Anna col tempo sembra diventare sempre più bella e l’artista napoletano non può che esserne fiero!