Anna Tatangelo Instagram: la cantante stavolta si è davvero superata. Seduta in auto sfoggia un look molto sensuale e sofisticato. In occasione del party per i 20 anni di carriera di Elisabetta Franchi, che si è tenuta a Milano, la compagna di Gigi D’Alessio si è presentata con un abito color rosa cipria e una scollatura vertiginosa che metteva in risalto il suo prorompente décolleté. La cantante di Sora viene fotografata seduta sul sedile posteriore di un’automobile, non guarda l’obiettivo fotografico, ed è in posa. Il make up è marcatissimo, l’acconciatura morbida, con i capelli ondulati che le danno un’aria da donna d’epoca, d’altri tempi.

L’abito rosa antico, con la gonna trasparente, dà un tocco di romanticismo all’outfit. L’accavallamento delle gambe completa l’opera e i fan ringraziano! Lo scatto sexy va per gli 86mila like. E non c’è dubbio sul fatto che li supererà. Tanti gli apprezzamenti per la bella Anna (soprattutto maschili), ma diverse anche le critiche piovute al suo indirizzo. C’è chi la accusa di essere troppo rifatta, di esagerare con i ritocchi estetici e di essere ormai irriconoscibile rispetto a qualche anno fa. “Bellissima ma esagerato il trucco”, “Sembri di plastica”, “Mamma mia stai esagerando con i ritocchi”, “Hai un po’ esagerato sia con il trucco e sia con il seno !mi spiace …. perché vi dovete rovinare?”, questi sono solo alcuni dei post al vetriolo lasciati a commento della foto social. La cantante ha voluto pubblicare sul social fotografico una immagine in cui ha sfoggiato un minidress color rosa cipria ma non tutti hanno apprezzato quella che è parsa l’ostentazione della sua bellezza in parte artefatta.

Nei giorni scorsi la Tatangelo ha dato scalpore per delle dichiarazioni sul sesso rilasciate in una intervista a Le Iene, nella quale disse che per essere felice deve fare l’amore tre volte alla settimana. Forse parole fraintese, a giudicare dalle precisazioni che la stessa ha fatto nelle Instagram Stories: “Semplicemente le Iene mi hanno chiesto quanto una coppia dovrebbe farlo in una settimana, ed io ho detto ‘bah 3 volte, poi dipende dal lavoro, se si hanno figli e quant’altro’. E’ così interessante?”. ‘Sesso Anna Tatangelo’ è stata per questo motivo la frase più cercata sul web nelle ultime ore dai tanti utenti incuriositi dalle sue dichiarazioni …