Anna Tatangelo gossip: sempre più sexy e provocante la cantante di Sora, che oltre ad essere apprezzata per la sua voce è una star dei social, dove riceve migliaia di complimenti e like per le foto provocanti postate con una certa frequenza. E quelle apparse in queste ore sul profilo Instagram della bella compagna di Gigi D’Alessio sono davvero da cardiopalma!

Anna Tatangelo: la foto sexy sul letto

Distesa sul letto in lingerie con una luce soffusa che illumina le sue forme. Il seno è in primo piano, lo sguardo è languido, la posa è super sexy. Viso molto truccato e immagine più che patinata: così appare la sensuale Anna Tatangelo sul suo Instagram per la gioia dei follower. Non smette di infiammare il mondo dei social bellissima cantante, che si diverte a ‘provocare’ i fan con degli scatti ad alto tasso erotico e che mettono in cattedra la sua avvenenza e le curve a dir poco esplosive.

Anna Tatangelo reginetta di Instagram: i commenti dei fan

Sembra ancora più sicura di sé, Anna Tatangelo, dopo essersi riconciliata con D’Alessio. La coppia, infatti, pare aver superato il lungo periodo di crisi che li aveva visti separati per quasi un anno. Seguitissima sui social network in senso generico con più di un milione di follower, la Tatangelo si mostra spesso in pose molto provocanti. Nell’ultima foto la si vede senza maglia stesa sul letto con uno sguardo da cerbiatta che – c’è da scommetterci – avrà acceso l’immaginazione di tanti suoi ammiratori. “Superlativa bellezza”, “Che sofferenza essere un tuo fans😘”, “Sei uno schianto”, “Sei stupenda”, sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto la foto in questione. Al momento oltre 78mila e 400 like, che dire … un successone!