Anna Tangelo su Instagram toglie il fiato ai fan: la bella cantante si spoglia di nuovo e si mostra in lingerie di pizzo nero. Una vera bomba sexy! Le immagini mostrano la cantante con un body in pizzo che mette in risalto le sue forme perfette e conturbanti, ed è subito pioggia di like. Uno scatto ad alto tasso erotico quello che la immortala seduta sul pavimento, con lo sguardo languido e i capelli super lisci e corvini fissare l’obiettivo fotografico; la sexy cantante di Sora indossa un body intimo in pizzo, le gambe muscolose e toniche si prendono la scena, stavolta il decolleté esplosivo è messo in secondo piano.

Tornato l’idillio d’amore con lo storico compagno, Gigi D’Alessio, la cantante vive un momento molto positivo anche a livello professionale. La carriera musicale la vede protagonista di un periodo felice e molto produttivo. Tra due giorni, infatti, uscirà una nuova versione di Ragazza di periferia, il suo brano più amato che nel 2005 la fece debuttare al Festival di Sanremo e che nelle Instagram Stories la vede molto coinvolta e ‘carica’. A realizzarlo saranno Achille Lauro e Boss Doms, musicisti ed ex concorrenti di Pechino Express.

Tra una pausa dal lavoro e l’altra, la sensuale Anna trova anche il momento di deliziare i fan e ricordare loro di non essere soltanto brava ma anche bella, e tanto! Nel futuro della Tatangelo c’è anche Sanremo 2019: salirà sul palco dell’Ariston anche Gigi D’Alessio ma non canteranno in coppia, almeno secondo quanto trapela dalle indiscrezioni diramate dal settimanale Chi. Coppia nella vita, separati alla kermesse, che vedrà – dopo il successo dell’edizione 2018 – al timone, in veste di direttore artistico, ancora una volta Claudio Baglioni. I nomi sicuri per ora sono Marco Mengoni ed Eros Ramazzotti, forse Loredana Bertè.

