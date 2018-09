Anna Tangelo gossip: nessune nozze in vista con il compagno di una vita, Gigi D’Alessio. E’ stato proprio il cantante napoletano a rompere il silenzio e sbottare contro i giornali di cronaca rosa che dall’estate vociferano in merito, parlando di matrimonio imminente dopo la riappacificazione avvenuta tra i due. Gigi ed anna erano stati lontano per quasi un anno, ma ad agosto hanno trascorso le vacanze insieme in Costa Smeralda. Viste le foto insieme, i caldi abbracci e la palese passione ritrovata, i rumors si erano fatti molto insistenti e parlavano delle presunte intenzioni della coppia di convolare presto a nozze. Niente di tutto ciò.

“Va tutto bene ma non la sposo”, parola di D’Alessio. Il cantante ha dunque smentito l’indiscrezione comunque confermando di passare un periodo positivo a fianco della sua compagna e al figlio Andrea, che ha recentemente compiuto 8 anni. Gigi infatti, insieme alla collega cantante dal 2006, ha sottolineato: “Hanno detto che mi sposo con Anna Tatangelo in Sardegna in Costa Smeralda e non è vero. Con lei va tutto benissimo, il bambino cresce, ma niente nozze e nessun cambio di casa. Ci stiamo benissimo”. Queste le sue parole a Novella 2000 per mettere a tacere i rumors sulla sua vita sentimentale.

Il 51enne e la 31enne hanno avuto un figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010. Dopo alti e bassi avrebbero ritrovato l’equilibrio sentimentale perso, sebbene il nuovo idillio non contempli il matrimonio. Chissà come la bella Tatangelo ha preso l’annuncio del compagno, lei che alle nozze – secondo il gossip – ci teneva eccome. Il mancato matrimonio pare fosse stato il motivo dei passati attriti con D’Alessio. L’artista napoletano rivela poi di essere in questo periodo molto assorbito dagli impegni professionali: “Ora mi applico sul mio nuovo disco e il prossimo concerto lo faccio vicino a Milano, a San Donato, il 29 settembre, per il Gruppo Ospedaliero San Donato”.