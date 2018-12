Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio foto insieme: immortalati l’uno accanto all’altra, sereni e sorridenti, i due cantanti sembrano più innamorati che mai. A rendere pubblico lo scatto esclusivo è il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 5 dicembre. Le foto di Gigi D’Alessio in vacanza a Roccaraso con Anna Tatangelo sono già finite in rete e confermano il ritrovato idillio tra i due, compagni da oltre dieci anni e genitori di un ambino, dopo una crisi che li aveva tenuti lontani per circa un anno.

Malumori superati alla grande, i due cantanti, dopo la profonda crisi che li ha tenuti a lungo distanti, ma pur sempre uniti per amore del loro bambino, Andrea, appaiono più innamorati che mai. Un amore che ora vivono con molta riservatezza, senza proclami e in una dimensione molto più familiare, in attesa di affrontare il passo più importante, il matrimonio. Delle nozze si era vociferato a fine estate, ma D’Alessio aveva rilasciato un’intervista per fare delle puntualizzazioni e ‘frenare’ i media, asserendo che non c’era alcun matrimonio imminente.

Gigi e Anna li vedremo tuttavia presto in tv: entrambi calcheranno infatti il palco dell’Ariston a Sanremo 2019, ma parteciperanno alla kermesse canora separatamente. Intanto la bella Tatangelo è sempre più lanciata sui social, dove non manca di deliziare i follower con foto sexy ed ammiccanti. Proprio nelle scorse ore, infatti, la cantante di Sora ha dato spettacolo postando uno scatto ‘dall’alto’ che la ritrae di profilo, sdraiata, con indosso dei jeans a vita bassa e un micro top nero che mette in risalto il suo seno abbondante. Insomma, una foto sensuale che non vuol dare impressione d’esserlo, ma che ha comunque mandato in visibilio i fan della cantante di Sora, i quali hanno lasciato centinaia di messaggi a commento dello scatto hot, stracolmi di complimenti per lei.