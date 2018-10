Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio gossip: non erano solo rumors, la coppia è davvero tornata insieme e il fuoco della passione arde più che mai. Arrivano infatti le prime immagini che ufficializzano il riavvicinamento fra la cantante di Sora e il collega napoletano, che nell’ultimo anno avevano vissuto una brutta crisi che li aveva tenuti lontani. Un’esclusiva di “Chi”, sul numero in edicola da mercoledì 10 ottobre, conferma il ritrovato idillio tra loro. E se di ritrovata intesa si può dunque parlare, non sono altrettante sicure le nozze imminenti di cui si vocifera da un po’; a frenare il gossip delle inequivocabili parole del cantante napoletano pochi giorni fa: “Hanno detto che mi sposo con Anna Tatangelo in Sardegna in Costa Smeralda e non è vero. Con lei va tutto benissimo, il bambino cresce, ma niente nozze e nessun cambio di casa. Ci stiamo benissimo”.

La coppia è stata a Formentera per il matrimonio del manager dello spettacolo, Ferdinando Salzano. Oltre a cantare duetti d’amore per gli sposi si è lasciata andare in pubblico, scambiandosi baci appassionati. Lo scatto pubblicato in esclusiva dal settimanale diretto da Alfonso Signorini ne è la conferma ufficiale. Si tratta delle prime immagini che ufficializzano il riavvicinamento tra Gigi ed Anna, che sembrano avere superato alla grande la loro crisi. Erano insieme alle nozze del “boss della musica”, dove chi c’era li ha trovati affiatati più che mai.

Una sensualissima Anna Tatangelo si è lasciata andare in pubblico scambiandosi baci appassionati con D’Alessio, e i paparazzi di Chi erano lì pronti per immortalarli. La Tatangelo per l’occasione ha sfoggiato una mise da cardiopalma di cui i giornali di cronaca rosa stanno parlando da giorni. Un abito nero mono spalla, super aderente e trasparente lungo il fianco destro. Viste le sexy nudità ostentate su Instagram (la foto ha mandato in visibilio i fan) in tanti hanno ipotizzato che la sexy 31enne non indossasse la biancheria intima sotto il vestito.