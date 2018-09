Anna Tatangelo foto sexy a bordo piscina: la cantante di Sora di una bellezza esplosiva fa sfoggio delle sue sinuose curve in una foto hot apparsa sul suo profilo Instagram. Fan impazziti. Eh sì, il ritrovato amore di Gigi D’alessio fa benissimo alla bella artista, che si gode qualche ora di relax in questi scapoli d’estate. Decolleté esplosivo, la bella Anna in posa con indsso un due pezzi arancione e rosso, si fa immortalare seduta a bordo piscina e sfoggia un corpo perfetto. addominali scolpiti, gambe toniche e muscolose e il seno prosperoso. Trentamila i like in meno di un’ora, tantissimi i commenti di apprezzamento per tanta beltà.

La coppia è stata paparazzata insieme a luglio e agosto in vacanza in Costa Smeralda. Sorrisi, baci, abbracci e intimità: dopo quasi dodici mesi di allontanamento, Gigi e Anna si sono ritrovati. L’amore ha prevalso sulle loro incomprensioni e i rumors degli ultimi giorni parlano addirittura di nozze imminenti …

“Le ho chiesto perdono, ho capito che la stavo perdendo davvero. Io senza Anna non vivo, lei è tutta la mia vita”, ha spiegato Gigi; “Da mamma e da donna ho sentito il dovere di non risparmiarmi, di non lasciare nulla di intentato per salvare il valore sacro della famiglia”, ha continuato lei secondo quanto riporta il settimanale Oggi. Insomma, la coppia è la prova che il vero amore non può essere scalfito da niente, nemmeno dalle distanze. La cantante secondo il gossip presto dunque convolerà a nozze con il suo Gigi D’Alessio dopo aver superato una dolorosa crisi di coppia. Adesso è tornato il sereno tra loro e l’amore ritrovato rende la bella Anna ancora più radiosa!