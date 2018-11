Anna Tatangelo gossip news: su Instagram la foto della cantante nel dopo palestra, l’immagine è super sexy e sta facendo incetta di like. La compagna di Gigi D’Alessio si mostra di nuovo in tutta la sua seducente bellezza in uno scatto che la ritrae nella quotidianità, in palestra, con ancora i segni del sudore addosso e della fatica di un allenamento. La cantante di Sora infiamma i social e la foto in tenuta fitness è piaciuta eccome ai suoi ammiratori! Nella immagine, la Tatangelo appare in perfetta forma fisica, indossa un micro top elasticizzato che le ‘strizza’ il seno.

Dopo la foto sul letto, quella in lingerie di pizzo nero e quella in abito rosso, sul divano, con tanto di scollatura generosa, ecco che ora arriva lo scatto sexy in palestra. In outfit sportivo, la conturbante 31enne ha i capelli spettinati e lo sguardo molto profondo. Superati i 40mila like in pochi minuti, nella foto Anna è vestita con un top ed un leggins sportivo, i fan hanno notato ed apprezzato anche il nuovo taglio di capelli della cantante, un bob medio lungo che le dà un’aria decisamente sofisticata.