Anna Tatangelo compleanno: la cantante oggi 9 gennaio spegne 32 candeline, il video che ha messo su Instagram sta facendo incetta di like: è il regalo super romantico del suo amore Gigi D’alessio, con il quale la scorsa estate ha ritrovato l’armonia dopo un anno di separazione. “Un risveglio stupendo” quello dell’artista di Sora che ha iniziato la giornata con il regalo più bello: l’amore ritrovato con Gigi D’Alessio, papà di suo figlio Andrea, e il gigantesco mazzo di rosse che le ha regalato in questo giorno per lei speciale.

Ad accompagnare i meravigliosi fiori un dolce biglietto d’auguri: “Auguri amore mio”. I fan della coppia sono molto entusiasti per questo ritorno di fiamma dopo una lunga separazione. La sensuale Tatangelo si era trasferita in un’altra casa lasciando la villa dell’Olgiata, poi Gigi aveva dichiarato: “Senza di lei non vivo”. Se non è un grande amore questo … In queste ore inoltre tornano insistenti le voci di imminenti nozze. Si continua a parlare di fiori d’arancio anche se la coppia al momento sembra smentire l’indiscrezione …