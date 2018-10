Anna Tatangelo gossip news: la cantante di Sora audace come non mai. La bella Anna era tra gli ospiti vip del matrimonio del “boss della musica” Ferdinando Salzano e Barbara Zaggia che è stato celebrato a Ibiza. La sexy Tatangelo ha presenziato alla cerimonia insieme al compagno Gigi D’Alessio, e per l’occasione ha scelto di indossare una mise a dir poco provocante! Un vestito nero che ha valorizzato le sue curve conturbanti: lungo, scollato e aderentissimo, con una fascia completamente trasparente lungo un fianco. All’altezza dell’anca non si vede traccia di slip intimi. La foto che la ritrae in tutta la sua avvenenza è apparsa sul profilo Instagram dell’artista, accompagnata da questa didascalia: “Nella notte trascorriamo metà della nostra vita …a volte è davvero la metà più bella💋”. Lo scatto hot ha mandato in visibilio i follower e al momento vanta quasi 104mila like. Che dire, il trucchetto del vedo-non vedo non delude mai. Già, perché l’abito è a mono spalla, e a ben guardare la Tatangelo, sembra che non indossi nemmeno il reggiseno. Possibile dunque che la cantante fosse senza biancheria intima?

Chissà come D’Alessio ha reagito vedendo la foto. Certo, immaginiamo sia più che abituato a leggere gli apprezzamenti – spesso molto coloriti – degli ammiratori della sua sexy e giovane compagna, che non manca di deliziare con scatti provocanti che mettono in risalto il suo fisico statuario. La cantante sa infatti molto bene come valorizzare le sue “doti” e nell’ultimo scatto pubblicato sui social ha mostrato l’abito lungo e sexy che ha indossato al matrimonio di Ferdinando Salzano e Barbara Zaggia che è stato celebrato a Formentera. Un vero successone!

Tanti gli ospiti vip alle nozze: Ferdinando Salzano è capo di “F&P Group” – la società costituita da Warner Music Italy – uno dei principali operatori italiani nel campo del booking e della produzione di concerti live, che gli è valso l’appellativo di ‘boss della musica in Italia’. La neo moglie è Barbara Zaggia, responsabile eventi e tv. Oltre alla coppia Tatangelo-D’Alessio, altri personaggi famosi erano presenti al party: Antonello Venditti, Zucchero, Claudio Baglioni, Biagio Antonacci e Gianna Nannini. Per l’occasione si è assistito anche ad una reunion dei Pooh. Anna Tatangelo e il suo Gigi hanno anche cantato “Le cose dette mai” dando prova di una ritrovata affinità.