Anna Ewers, 25 anni , modella tedesca nata a Friburgo, è stata scoperta per caso dal famoso stilista Alexander Wang. E’ attualmente tra le top model più ricercate del momento e i fotografi fanno a gara per averla nei loro shooting. Anna, bionda e lentigginosa con tratti androgini quasi a ricordare i dipinti fatti da Tamara Lempicka, sembra aver rubato lo scettro alle sorelle Gigi e Bella Hadid. Secondo un sondaggio fatto dagli addetti ai lavori fatto dal sito Models.com, Anna Ewesr è diventata la modella più in voga del momento.

Anna Ewers un po’ Brigitte Bardot e un po’ Schiffer

Anna Ewers ha già sfilato su numerose passerelle, lanciata da Alexander Wang durante le sfilate dell’autunno 2013. E’ stata cover girl da record di Vogue Germania (9 copertine, tra il 2013 e il 2015, e 5 solo del numero di marzo 2015). E non finisce qui: Anna è comparsa in molte campagne pubblicitarie da Chanel come testimonial della linea Les Beiges, in sostituzione di Gisele Bündchen e fotografata da Mario Testino al mondo del “fast fashion” posando per H&M. Il famoso fotografo di moda Steven Meisel la scelse per The Cal 2015, immortalando una delle foto più hot del Calendario Pirelli. Impossibile dimenticare la campagna pubblicitaria di Wang, dove la top model posava quasi nuda seduta su una poltrona in pelle con i jeans sotto le ginocchia. Attualmente Anna ha partecipato allo shooting di un famoso marchio italiano, Liu Jo, ed è stata fotografata dal duo Mert&Marcus. Lo stile della top model è inconfondibile, così alternativo da ricordare una delle donne iconiche per eccellenza, Brigitte Bardot. Il mondo della moda adora Anna Ewers, allora non possiamo che considerarla la Claudia Schiffer del momento.

Lo stile di Anna Ewers

La top model Anna Ewers adora il mondo della moda in tutte le sue sfaccettature. Nelle campagne pubblicitarie indossa sempre abiti eleganti e allo stesso tempo sensuali, ma lei si dice ami uno stile più rock che si sposa bene con la sua personalità, un paio di jeans aderenti e una t-shirt sono più che sufficienti. La top model non disdegna però uno stile shabby chic/ romantico con abiti fiorati abbinati a maxi cardigan. Inoltre dichiara di aver un debole per Chanel, nonostante si discosti completamente dal suo stile, non può farne a meno. Anna ha infatti partecipato alla sfilata Primavera/Estate 2019 di Chanel, la top model ha sfilato con un abito super chic tempestato di cristalli e piume sui toni del lilla.