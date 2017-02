Anjali Lama, prima modella transessuale alla India Fashion Week

E’ bellissima: mora, esotica, filiforme, dall’elegante falcata: Anjali Lama potrebbe essere scambiata per una delle tantissime modelle che affollano le passerelle durante la Fashion Week indiana. Ma c’è un particolare che la rende unica, nonché un simbolo.

Dopo 32 anni di porte in faccia, la nepalese Lama – all’anagrafe Nabin Waiba – è stata presa seriamente come donna. Perché Anjali è un transessuale, nata non lontano da Katmandu, si è trasferita in India da adolescente per realizzare il suo sogno di diventare una modella. Lottando contro i pregiudizi di amici, familiari ma anche della società lei ha tenuto duro, è riuscita a superare i difficili casting e da oggi è in passerella.

“Dapprima ho lottato con me stessa per sapere chi fossi, poi con la società” poi, grazie ad un’associazione che l’ha supportata è arrivata la svolta: “È stato un punto di svolta nella mia vita, una grande sensazione di sollievo. C’erano persone che lottavano per la propria identità come individui, come me“.