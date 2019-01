Anita Radovanovic è la stilista e ideatrice del marchio parigino Mes Demoiselles Paris. Gli abiti creati dall’ormai famosa designer nascono da un connubio fra spirito etnico ed eleganza francese. Il brand nato nel 2006 a più di dieci anni dalla sua nascita, è attualmente presente in oltre 500 negozi in tutto il mondo. Sembra che il segreto della griffe sia un look da indossare dalla mattina alla sera, ispirato alla vita frenetica delle donne parigine, che mettono insieme lo stile di vita con quello della moda. Il marchio è rivolto verso una femminilità libera ed indipendente, Mes Demoiselles Paris pensa e mette la donna in primo piano.

La storia e lo stile di Mes Demoiselles Paris

La stilista Anita Radovanovic riporta nelle collezioni di Mes Demoiselles Paris quell’atmosfera che ha vissuto durante l’infanzia in Montenegro insieme ai nonni. Il folklore locale, i colori e quei ricami che la nonna realizzava a mano. Le primissime collezioni di Anita erano piccole, all’incirca venti pezzi fra bluse, tuniche e abiti, un mix di stile tra il bohémien e l’etnochic. Il fashion system ha subito accolto il nuovo marchio, perché è la dimostrazione di come la tradizione può sposarsi bene con il moderno. Quell’ispirazione alle sue origini balcaniche e la lavorazione artigianale dei materiali, soprattutto di fibre come la seta, ha fatto breccia nel cuore dei mercati della moda giapponese ed italiano. Tutte le collezioni di Mes Demoiselles Paris contengono i ricordi, le passioni e i desideri di Anita, che lavora senza sosta tra il caos di pezzi di stoffa e ritagli di giornale.

Mes Demoiselles Paris: la nuova collezione Primavera/Estate 2019

Il marchio Mes Demoiselles Paris veste numerose celebrità da Sarah Jessica Parker a Vanessa Paradis e non solo. Anche influencer italiane come Giulia Valentina adorano quello stile cosmopolita dai mille colori. Per la nuova collezione Primavera/Estate 2019, Anita Radovanovic ha giocato molto sui colori dal blu elettrico al rosa shocking. Blouse bianche con le maniche a gigot, jeans patchwork dal lavaggio chiaro, gonne arricciate sul fondo e abiti semitrasparenti fiorati molto bohémien. Una collezione che sicuramente sarà di grande successo tra le star e non solo. Il segreto del brand è una moda semplice ma allo stesso tempo super elegante: il fantastico mix tra l’uso artigianalità e tecniche moderne.