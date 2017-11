Anima Mundi – Mostra mercato d’Arte Moderna e Contemporanea: oltre 20 artisti tra grandi maestri e nuovi talenti a MalpensaFiere

Appuntamento dal 24 al 26 novembre presso gli spazi di MalpensaFiere con “Anima Mundi – Mostra Mercato d’Arte Moderna e Contemporanea” organizzata da Tisana Fiera internazionale del Benessere, in collaborazione con l’Associazione Verso un Nuovo Rinascimento di Milano. Arricchita da talk show, concerti e conferenze, l’esposizione avrà un secondo appuntamento in Svizzera – a Lugano – dal 12 al 15 Aprile 2018.

Anima Mundi sarà un appuntamento costante di TisanaFiere che, in continua evoluzione, affronta tutte le tematiche legate al Benessere, in ogni sua forma, e offre ai visitatori un appuntamento culturale sempre più ricco di stimoli e ispirazioni. L’evento permetterà ai visitatori di ammirare, acquistare e regalare opere d’arte che donano armonia e bellezza. Ma non solo: durante la kermesse sarà possibile conoscere Nuovo Rinascimento, movimento culturale movimento culturale nazionale che sta operando per un nuovo Umanesimo italiano, coadiuvato da una commissione artistica ricca di grandi personalità del mondo dell’Arte e della Cultura come Andrea Pinketts, il Docente di Ermeneutica dell’Arte Marco Marinacci, il direttore Mibact e candidato Nobel 2016 Pierfranco Bruni, il Docente di Estetica all’Università degli Studi di Milano Giancarlo Lacchin, il redattore di Antarès Luca Siniscalco, l’Artista e Performer Ross.

Sarà possibile visitare Anima Mundi con i seguenti orari:

• venerdì 24 novembre dalle ore 14:00 alle ore 22:00

• sabato 25 novembre dalle ore 10:00 alle ore 22:00

• domenica 26 novembre dalle ore 10:00 alle ore 20:00

Il biglietto di ingresso è scaricabile a metà prezzo direttamente dal sito www.tisana.com.