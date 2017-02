Angelina Jolie rompe il silenzio e parla di Brad Pitt: “Quello che noi saremo sempre”

Angelina Jolie parla per la prima volta di Brad Pitt dopo la separazione che ha sconvolto l’immagine della famiglia idilliaca dello star system. Si è confessata davanti alle telecamere dalla Cambogia, dove sta girando il suo film, ‘First They Killed My Father‘, accompagnata dai sei figli, tra i quali tra cui Maddox nato proprio in quella terra e adottato dall’attrice nel 2002.

“Non voglio dire molto su questo se non per dire che è un periodo molto difficile e che noi siamo una famiglia, saremo per sempre una famiglia. Dopo aver attraversato tutto questo speriamo di essere una famiglia ancora più forte. Sto cercando di trovare un modo per uscirne più forti e più uniti. I miei bambini, i nostri bambini, sono quello che conta. Abbiamo tutti attraversato un momento difficile, ma la mia attenzione è sempre stata sui miei figli, sui nostri figli. Noi siamo e saremo sempre questo: famiglia. Sto cercando di trovare un modo per uscire da tutto questo più forti e più uniti“.

Ovviamente la Jolie non può negare la violenza dietro a questa separazione, basti pensare alle pesanti accuse lanciate contro Pitt circa ipotetici, smentiti poi dalla polizia, maltrattamenti a danno dei bambini. Però dalle sue parole lascia trasparire una rinnovata serenità: “E’ stato complicato in questi mesi. E adesso stiamo attraversando il momento in cui sono tutti nella mia stanza. Due cani, due criceti e due bambini. E’ meraviglioso, ma di solito mi sveglio pensando a chi porterà i cani fuori, chi preparerà la frittelle e chi si laverà i denti“.